Минфин США заявил о блокировке связанного с Керимовым фонда

Минфин США сообщил о блокировке трастового фонда, приписываемого российскому бизнесмену Сулейману Керимову. Объём фонда составляет $1 млрд. О блокировке фонда говорится на сайте американского ведомства.

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Это решение гарантирует, что активы останутся блокированными и недоступными Керимову, — сказано в сообщении.

Речь идёт о фонде Heritage Trust, созданном в 2017 году в штате Дэлавэр. Минфин США предупредил, что к фонду применяются те же ограничения, что и к миллиардеру Керимову, подпавшему под санкции США.

В апреле на Фиджи была арестована суперъяхта российского миллиардера Сулеймана Керимова. Судно стоимостью $325 млн было пришвартовано на острове в Тихом океане. Власти острова решились на такой шаг после того, как получили официальный запрос о взаимной правовой помощи от правительства США.