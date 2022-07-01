Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Премьер Японии Кисида: ликвидация оператора "Сахалин-2" не означает остановку поставок СПГ

Газета.Ruиещё 6

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что указ президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) сразу прекратятся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер Японии прокомментировал указ Путина по «Сахалину-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Кисида отметил, что СПГ не входил в пакет санкций, так как это было решением G7.

Ранее заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявлял, что власти страны изучают влияние указа президента России Владимира Путина о проекте «Сахалин-2».

Накануне Путин подписал указ о создании в РФ компании, которой перейдут все права и обязанности оператора «Сахалин-2» Sakhalin Energy.

Путин передал государству имущество оператора проекта «Сахалин-2»

В Sakhalin Energy «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, а японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Решение принято в связи «с недружественными и противоречащими международному праву» действиями США и «примкнувших» к ним, направленными на введение антироссийских санкций.

Компании,Владимир Путин,Shell,Газпром,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители