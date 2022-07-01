Российский завод Samsung перешел на параллельный импорт

Завод Samsung в Калужской области, который производил большую часть продаваемых в России телевизоров и бытовой техники, частично возобновил работу. Его продукцию будут экспортировать в страны ЕАЭС (Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию), чтобы затем вернуть её в РФ через параллельный импорт. Это позволит компании избежать вторичных санкций. Ранее южнокорейская компания Samsung приостановила продажи на территории России из-за спецоперации на Украине.

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По информации «Коммерсанта», на заводе Samsung лежат собранные телевизоры, которые правообладатель не позволяет продавать в России. Технику собираются экспортировать в страны СНГ, после чего ввозить по схеме параллельного импорта. Это позволит Samsung продолжать работу предприятий и не избавляться от местных активов — как американской Whirlpool, которая 28 июня объявила, что продаст российские активы («Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус») турецкой Arcelik.

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Компании, которые продолжили работать в России после приостановки поставок, будут испытывать проблемы с комплектующими. Глава российского представительства Candy-Hoover Group (входит в китайскую Haier Group) Глеб Мишин заявил, что завод Samsung работает «неизвестно на каких компонентах, официально сейчас южнокорейская компания не поставляет запчасти».

Аналитик «Финама» Леонид Делицын заявил, что доля российского рынка в продажах телевизоров Samsung составляет 3,2%, а годовая выручка от их реализации достигает 60 млрд рублей. Поэтому менеджмент компании вряд ли настроен на сокращение бизнеса в России. Преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов добавил, что компании необходимо и показать приверженность санкциям, и сохранить бизнес в России. Этой разумной тактики будут придерживаться большинство прочих вендоров, считает он.

28 июня президент России Владимир Путин легализовал параллельный импорт в стране на 2022 год. Без одобрения правообладателя в РФ можно ввозить более 50 категорий товаров. Закупщикам разрешили продавать в стране технику брендов Apple и Samsung, автомобили и запасные части к ним от концернов GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Honda, Nissan и др. Власти рассчитывают, что закон позволит стабилизировать цены на такую продукцию.