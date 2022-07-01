Акции японских компаний упали на фоне указа Путина

Котировки японских торгово-инвестиционных корпораций Mitsui и Mitsubishi, имеющих пакеты акций проекта "Сахалин-2", рухнули в ходе пятничных торгов на фоне ситуации с указом президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что оператором проекта станет теперь российское ООО, однако иностранные акционеры при этом получат право сохранить там свои доли. Данные торгов приводятся на сайте японской газеты Nikkei.

Так, акции Mitsui в сравнении с четвергом снизились на 6,14% до отметки 2 810 иен ($20,8) за бумагу, акции Mitsubishi - на 5,6% до 3 811 иен ($28,2) за бумагу.

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Ранее в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службах этих компаний, что Mitsui и Mitsubishi уточняют ситуацию с указом.

В обнародованном в четверг указе президента говорится, что российское ООО заменит компанию "Сахалин энерджи" в качестве оператора "Сахалина-2". "Газпром Сахалин холдинг" получит в уставном капитале создаваемого общества долю, пропорциональную количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале "Сахалин энерджи". В течение месяца другие акционеры "Сахалин энерджи" должны представить в правительство РФ согласие принять доли в создаваемой компании пропорционально долям в прежнем операторе.

Кабинет министров РФ примет решение о передаче доли или об отказе в этом. В случае отказа в течение четырех месяцев он может продать ее, а деньги от продажи зачислить на специальный счет, открытый на имя акционера "Сахалин энерджи". Споры, связанные с реализацией соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Продажа доли в новом ООО, согласно указу, возможна только российскому юридическому лицу.

Согласно указу, кабмин РФ должен провести финансовый, экологический, технологический и иной аудит деятельности иностранных участников проекта. По итогам аудита может быть назначена сумма ущерба, выплата которой будет осуществлена с открытого ранее спецсчета на имя акционера.

О проекте

Контрольный пакет (50% плюс 1 акция) в "Сахалин энерджи" принадлежит "Газпрому", британская Shell имеет 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi 12,5% и 10% соответственно. Большая часть производимого в рамках проекта сжиженного природного газа (СПГ) поставляется в Японию. В связи с событиями на Украине Shell объявила о выходе из проекта. При этом агентство Bloomberg сообщало, что покупкой доли Shell в проекте интересуются китайские нефтегазовые госкомпании.