«Вкусно - и точка» запустили первую рекламу

Рестораны быстрого питания «Вкусно - и точка» запустили первую рекламную кампанию. Сеть выпустила свой первый видеоролик. Об этом сообщает Телеграм-канал Ura.ru.
Ролик создан в духе рекламы McDonald's, ушедшего с российского рынка. На видео показаны жители мегаполиса, приобретающие продукцию сети. Также можно увидеть процесс приготовления знаменитых бургеров.
«Название меняется, любовь остается. Те самые 162 тысячи человек уже ждут, чтобы миллионы снова сказали: вкусно – и точка», - говорится в ролике.
Тем временем, гендиректор сети Олег Пароев сообщил, что открыто уже 142 ресторана «Вкусно - и точка» из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's. По его словам, в компании рассчитывают, что все предприятия сети будут открыты до сентября. В ближайшие 4-5 лет Пароев планирует расширить сеть до 1 тыс. заведений.
Ранее стало известно, что производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» ведет переговоры на поставку своей продукции во «Вкусно - и точка». Сообщается, что с конца апреля продукция компании представлена в меню ресторанов Burger King и KFC. Покупатели могут приобрести напитки «Кола Черноголовка», «Байкал», «Дюшес» и «Оригинальный».