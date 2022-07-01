«Вкусно - и точка» запустили первую рекламу

Рестораны быстрого питания «Вкусно - и точка» запустили первую рекламную кампанию. Сеть выпустила свой первый видеоролик. Об этом сообщает Телеграм-канал Ura.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ролик создан в духе рекламы McDonald's, ушедшего с российского рынка. На видео показаны жители мегаполиса, приобретающие продукцию сети. Также можно увидеть процесс приготовления знаменитых бургеров.

«Название меняется, любовь остается. Те самые 162 тысячи человек уже ждут, чтобы миллионы снова сказали: вкусно – и точка», - говорится в ролике.

Тем временем, гендиректор сети Олег Пароев сообщил, что открыто уже 142 ресторана «Вкусно - и точка» из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's. По его словам, в компании рассчитывают, что все предприятия сети будут открыты до сентября. В ближайшие 4-5 лет Пароев планирует расширить сеть до 1 тыс. заведений.