"Газпром" в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию. Об этом сообщил в пятницу в интервью братиславской газете Pravda генеральный директор государственной компании "Словацкая газовая промышленность" (СГП), являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак.

"Сокращение поставок газа [из РФ] все еще происходит. Снижение [поставок от договорного объема] на 10% началось примерно две недели назад. Через два дня они [поставки] снизились на 30%, а вскоре - на 50%. Сейчас мы получаем газ вдвое меньше договорного объема", - сказал Прокыпчак.

"Газпром", по его словам, объясняет снижение поставок техническими проблемами на агрегатах газопровода "Северный поток - 1" и сложностями с транзитом газа через Украину. Словакия осуществляет оплату российской стороне только за полученное энергетическое сырье, исключительно по факту.

Словакия компенсирует недополучение газа из РФ покупкой из альтернативных источников, ориентируясь в данный момент на получение сжиженного газа морским путем. Республика стремится максимально заполнить энергосырьем свои подземные газохранилища. "Мы [госкомпания] приняли обязательство к 10 июля наполнить наши газохранилища настолько, чтобы этот объем гарантировал нам достаточный комфорт в зимний период", - отметил Прокыпчак.

Переход к альтернативным источникам

СГП учитывает возможность полного прекращения поставок газа из РФ. Копания активно работает над поиском наиболее оптимальных для Словакии альтернативных источников получения этого энергетического сырья. К концу 2023 года республика, по словам руководителя госкомпании, на 65% должна покрывать свои потребности в газе поставками из Норвегии и покупкой сжиженного газа, получаемого морским путем.

Сложности с поставками газа испытывают практически все страны Европы.

"В данный момент в Европу поступает газ в объеме его потребления, то есть, что было получено, то сразу же и израсходовано", - отметил Прокыпчак.