«МегаФон» стал лидером по внедрению технологии VoLTE в России

«Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого года первыми запустили технологию для наших абонентов, находящихся в международном роуминге, — рассказал "Ленте.ру" технический директор "МегаФона" АлекАлексей Титов. — Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54 процента. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40 процентов от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю этой технологии приходится почти 60 процентов».