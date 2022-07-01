ВТБ снизил ставки на кредиты наличными

ВТБ понизил ставки на кредиты наличными на 1 процентный пункт. Минимальная ставка по этому продукту теперь составляет 5,9% при выполнении некоторых условий банка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
«ВТБ с 1 июля улучшает условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки снижен на 1 п. п. и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. За последний квартал это четвертое улучшение условий по кредитам ВТБ», - указано в сообщении.
У заемщиков, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам до 1 июля, есть возможность переоформить их на более выгодных условиях. От них требуется повторная подача заявки на кредит, отметили в банке.
Кредит наличными в ВТБ можно получить в размере от 30 тыс. до 7 млн рублей.
«Новое снижение ставок продолжит тренд на укрепление рынка кредитов и позволит заемщикам вернуться к ранее отложенным планам. Это будет особенно актуально для клиентов, которые планируют летний отпуск, ремонт, получение образования или новые личные проекты. Ожидаем, что уже к осени мы сможем говорить о традиционном сезонном росте продаж», - заявила начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгения Благинина, слова которой приводит пресс-служба банка.
10 июня Центробанк понизил ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. Следующее заседание ожидается 22 июля.