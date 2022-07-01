ВТБ снизил ставки на кредиты наличными

«Новое снижение ставок продолжит тренд на укрепление рынка кредитов и позволит заемщикам вернуться к ранее отложенным планам. Это будет особенно актуально для клиентов, которые планируют летний отпуск, ремонт, получение образования или новые личные проекты. Ожидаем, что уже к осени мы сможем говорить о традиционном сезонном росте продаж», - заявила начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгения Благинина, слова которой приводит пресс-служба банка.