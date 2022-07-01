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53 минуты назад

Китайская Huawei резко увеличила наем сотрудников в российское подразделение

Lenta.ru

Несмотря на формальную остановку продаж оборудования на российском рынке, Huawei резко увеличила наем сотрудников в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные HH.ru.

Huawei резко увеличила наем сотрудников в России
Фото: ТАССТАСС

Число вакансий китайской компании в российское подразделение за первое полугодие взлетело на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (814 против 545). Huawei более чем втрое увеличила число вакансий в сфере продаж (117 против 27), их число в сфере информационных технологий и связи выросло на 33 процента, в области обслуживания и инсталляции оборудования — на 186 процентов, наем студентов и практикантов — на 132 процента. Также компания на 233 процентов увеличила количество вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники.

«На вопросы о том, какие дальнейшие действия компания будет предпринимать в России, представители Huawei отвечают китайскими пословицами об умении ждать», — сказал источник издания.

Из-за ухода зарубежных компаний на рынок труда вышло много специалистов, большую часть которых забрал Huawei, сказал президент Zelax Сергей Сухман.

«Неразумно, что кадры забирает китайская компания. Мы отдаем ей специалистов, чтобы потом покупать разработки, сделанные их руками», — отметил он.

В июне появилась информация, что Huawei начала закрывать магазины в России. По данным РИА Новости, работу прекратили четыре из 19 магазинов. Среди возможных причин называется истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок, а также снижение спроса на продукцию компании.

Компании,Коммерсант,
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