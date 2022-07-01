Huawei резко увеличила наем сотрудников в России

Несмотря на формальную остановку продаж оборудования на российском рынке, Huawei резко увеличила наем сотрудников в стране, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные HH.ru.

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Число вакансий китайской компании в российское подразделение за первое полугодие взлетело на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (814 против 545). Huawei более чем втрое увеличила число вакансий в сфере продаж (117 против 27), их число в сфере информационных технологий и связи выросло на 33 процента, в области обслуживания и инсталляции оборудования — на 186 процентов, наем студентов и практикантов — на 132 процента. Также компания на 233 процентов увеличила количество вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники.

«На вопросы о том, какие дальнейшие действия компания будет предпринимать в России, представители Huawei отвечают китайскими пословицами об умении ждать», — сказал источник издания.

Из-за ухода зарубежных компаний на рынок труда вышло много специалистов, большую часть которых забрал Huawei, сказал президент Zelax Сергей Сухман.

«Неразумно, что кадры забирает китайская компания. Мы отдаем ей специалистов, чтобы потом покупать разработки, сделанные их руками», — отметил он.