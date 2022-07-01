Акции «Газпрома» продолжили падение

Акции «Газпрома» на открытии торгов Московской биржи снизились до минимального с 24 февраля значения. Они упали более чем на 9%, следует из данных площадки.

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По состоянию на 10:00, акции компании опускались на 9,14%, падая до 188,09 рублей за бумагу. К 10:25 цена акций замедлила падение до 5,34% и находилась на уровне 195,94 рублей.

Накануне торги акциями «Газпрома» на Мосбирже перевели в режим дискретного аукциона.

Котировки компании начали падать в связи с решением общего собрания акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Ранее совет директоров выступил с рекомендацией выплатить ₽52,53 на одну акцию.