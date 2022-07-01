Популярный интернет-магазин прекратил работу в России

Интернет-магазин Bonprix, входящий в состав немецкого холдинга Otto Group, полностью прекратил работу в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Unsplash Unsplash

По информации агентства, ретейлер остановил прием новых заказов 30 июня. При этом все заказы, оформленные до указанного времени, будут обработаны и доставлены. Сотрудники маркетплейса также уточнили, что служба поддержки для клиентов продолжает работать в обычном режиме.

Известно, что бренд Bonprix, основанный в 1986 году, на данный момент работает в 30 странах Европы, Северной и Южной Америки. Марка специализируется на продаже одежды для взрослых и детей, обуви, аксессуаров и различных товаров для дома.