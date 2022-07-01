IKEA перенесла онлайн-распродажу

IKEA решила перенести онлайн-распродажу для всех граждан. Так, теперь она начнется 5 июля, а не 1 числа. Об этом сообщают «Известия».
По словам сотрудников компании, магазины и сервисные центры будут функционировать до 31 августа. Продажа товаров будет осуществляться до тех пор, пока склады не опустеют, отмечает издание.
Ранее мебельная компания сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.
В понедельник в магазинах шведской компании IKEA стартовала распродажа товаров для сотрудников компании.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявление холдинга, сообщило, что нидерландский холдинг Ingka Group, который является владельцем сети ИКЕА и «Мега», рассчитывает возобновить деятельность на территории России. Однако он сомневается в том, что это произойдет в ближайшей перспективе.