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1 час назад

IKEA перенесла дату начала распродажи

Лера Букина

IKEA решила перенести онлайн-распродажу для всех граждан. Так, теперь она начнется 5 июля, а не 1 числа. Об этом сообщают «Известия».

IKEA перенесла онлайн-распродажу
Фото: ТАССТАСС

По словам сотрудников компании, магазины и сервисные центры будут функционировать до 31 августа. Продажа товаров будет осуществляться до тех пор, пока склады не опустеют, отмечает издание.

Ранее мебельная компания сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

IKEA окончательно уходит из России

В понедельник в магазинах шведской компании IKEA стартовала распродажа товаров для сотрудников компании.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на заявление холдинга, сообщило, что нидерландский холдинг Ingka Group, который является владельцем сети ИКЕА и «Мега», рассчитывает возобновить деятельность на территории России. Однако он сомневается в том, что это произойдет в ближайшей перспективе.

Компании,Ikea,
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