IKEA перенесла онлайн-распродажу

IKEA решила перенести онлайн-распродажу для всех граждан. Так, теперь она начнется 5 июля, а не 1 числа. Об этом сообщают «Известия».

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По словам сотрудников компании, магазины и сервисные центры будут функционировать до 31 августа. Продажа товаров будет осуществляться до тех пор, пока склады не опустеют, отмечает издание.

Ранее мебельная компания сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

В понедельник в магазинах шведской компании IKEA стартовала распродажа товаров для сотрудников компании.