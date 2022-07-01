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1 час назад

Huawei в разы увеличила число вакансий в России

Лера Букина

Количество вакансий в российское подразделение Huawei за первое полугодие 2022 года выросло на 49% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные пресс-службы HH.ru.

Компания увеличила число вакансий в сфере информационных технологий и связи на 33%. В области обслуживания и инсталляции оборудования число вакантных мест выросло на 186%. Объем найма студентов и практикантов стал больше на 132%. Число вакансий специалистов по производству и обслуживанию электроники увеличилось на

233%.

По словам президента Zelax Сергея Сухмана, в связи с уходом зарубежных компаний на рынок труда вышло много специалистов, большинство из них устроились в Huawei.

В конце марта Huawei остановила заключение новых контрактов на поставки сетевого оборудования российским операторам.

В июне стало известно, что Huawei приступила к закрытию магазинов в России. РИА Новости сообщало, что деятельность прекратили четыре из 19 магазинов. Ситуация по большей части обусловлена истощением запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок.

В четверг издание «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщило о прекращении производителем Honor поставок смартфонов в Россию.

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