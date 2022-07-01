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2 часа назад

Компания по защите трансакций Thales покинула российский рынок

Лера Букина

Французская компания Thales Group, которая обеспечивает защиту платежей и проверку PIN-кодов на картах для 20 российских банков, прекратила работу на территории РФ. Об этом Forbes заявил представитель компании.

Компания по защите трансакций Thales покинула российский рынок
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам источника, Thales Group - не единственная компания, поставлявшая в Россию HSM-модули. Этим также занималась

американская компания Entrust.

Российскими аналогами Thales являются CryptoPro и Infotecs. Участники финансового рынка отметили, что на совещании ЦБ с банками и отечественными производителями 15 апреля говорилось о необходимости оперативно заменить иностранные HSM-модули отечественными.

С 1 января 2025 года органам госвласти и другим заказчикам необходимо использовать иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры. Также в стране с конца марта введен запрет на закупку иностранного софта для госкомпаний.

Западные страны крайне негативно отреагировали на решение РФ начать спецоперацию на Украине. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России.

Компании,
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