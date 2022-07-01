В Hoff ответили на слухи о покупке фабрики IKEA в Ленобласти

Российская мебельная сеть Hoff не обсуждает покупку фабрики IKEA в Ленинградской области. Об этом заявили РИА Недвижимость в пресс-службе отечественной компании.

«Распространившаяся в телеграм-каналах информация о якобы готовящейся сделке между Hoff и IKEA по покупке завода в Ленинградской области и последующему увольнению персонала не соответствует действительности. Никаких предложений о покупке заводов IKEA нам не поступало», – подчеркнул представитель Hoff.

Ранее в сети стала распространяться информация о том, что Hoff ведет переговоры о покупке фабрики мебели «ИКЕА Индастри Тихвин». Сообщалось, что перед этим с предприятия уволят более 500 человек (примерно половину сотрудников).

Сегодня «Известия» сообщили, что IKEA решила перенести онлайн-распродажу для всех граждан. Так, теперь она начнется 5 июля, а не 1 числа. По словам сотрудников компании, магазины и сервисные центры будут функционировать до 31 августа. Продажа товаров будет осуществляться до тех пор, пока склады не опустеют, отмечает издание.