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1 час назад

В Hoff ответили на слухи о покупке фабрики IKEA в Ленобласти

Лера Букина

Российская мебельная сеть Hoff не обсуждает покупку фабрики IKEA в Ленинградской области. Об этом заявили РИА Недвижимость в пресс-службе отечественной компании.

В Hoff ответили на слухи о покупке фабрики IKEA в Ленобласти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Распространившаяся в телеграм-каналах информация о якобы готовящейся сделке между Hoff и IKEA по покупке завода в Ленинградской области и последующему увольнению персонала не соответствует действительности. Никаких предложений о покупке заводов IKEA нам не поступало», – подчеркнул представитель Hoff.

Ранее в сети стала распространяться информация о том, что Hoff ведет переговоры о покупке фабрики мебели «ИКЕА Индастри Тихвин». Сообщалось, что перед этим с предприятия уволят более 500 человек (примерно половину сотрудников).

Сегодня «Известия» сообщили, что IKEA решила перенести онлайн-распродажу для всех граждан. Так, теперь она начнется 5 июля, а не 1 числа. По словам сотрудников компании, магазины и сервисные центры будут функционировать до 31 августа. Продажа товаров будет осуществляться до тех пор, пока склады не опустеют, отмечает издание.

Ранее мебельная компания сообщила, что в связи с событиями на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

Компании,Ikea,
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