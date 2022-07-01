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46 минут назад

США разрешили произвести разгрузку нефтяного танкера, следовавшего из России

Елена Прошина

Власти США разрешили произвести разгрузку нефтяного танкера Daytona, следовавшего из РФ в Новый Орлеан. Судну предъявляли обвинения в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на The Wall Street Journal.

США разрешили разгрузку следовавшему из России танкеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что страховой компании танкера Vitol удалось доказать, что груз на борту судна происходит из Казахстана, а не России, и, соответственно, не подпадает под какие-то ограничения или санкции США. Представители организации передали американским властям сертификаты происхождения и документы, доказывающие это.

Ранее сообщалось, что власти США задержали нефтяной танкер, следовавший из России в Новый Орлеан. Судно принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd., а застрахован швейцарско-нидерландской компанией Vitol. На его борту перевозили мазут и вакуумный газойль. По планам танкер должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, 3 июля, но из-за задержки и последовавшей за ней проверки не сможет уже этого сделать. Еще тогда в Vitol также заявляли, что «ведут свой бизнес в полном соответствии со всеми действующими законами и нормами, включая санкции».

Компании,
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