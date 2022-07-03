Решение Москвы по "Сахалину-2" обеспокоило Токио

Решение России сменить оператора проекта "Сахалин-2", долю в котором имеют японские Mitsui и Mitsubishi, обеспокоило Токио потенциальной угрозой энергобезопасности на фоне аномальной жары и энергетического кризиса, из-за которого людей призывают экономить электричество.

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Как считают японские эксперты, меры экономии, возможно, придется усилить, хотя премьер Японии Фумио Кисида и заявил, что указ по "Сахалину-2" не означает немедленной остановки поставок СПГ, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не видит таких рисков.

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Режим экономии в Японии объявили впервые за семь лет, он начался 1 июля и продлится до конца сентября из-за высокой нагрузки на сети. На фоне остановки некоторых устаревших тепловых электростанций так называемый коэффициент резервирования, отражающий баланс спроса и предложения на электроэнергию, снизился и приблизился к критическому уровню в 3%. Этот запас необходим для обеспечения бесперебойных поставок потребителям.

Меры экономии

Власти принимают экстренные меры и просят энергокомпании запускать старые и замороженные электростанции. Выходом из ситуации называют перезапуск АЭС, остановленных после аварии на "Фукусиме-1" в марте 2011 года. На атомную энергетику до этого приходилось около 30% в энергобалансе, но сейчас процесс перезапуска идет очень медленно из-за жестких требований безопасности и необходимости получать разрешение местных властей, которые не всегда идут навстречу.

Дополнительным негативным фактором стала аномальная для июня жара, установившаяся в столичном регионе Японии после окончания необычайно короткого сезона дождей в конце прошлой недели. Июньские температурные показатели побили рекорд с 1875 года, когда начали вести такую статистику.

Жителей Японии просят стирать белье большими партиями, выключать ненужные приборы и свет, компании просят выключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях и гасить свет во время обеденных перерывов. Некоторые офисные служащие в беседах с корреспондентом ТАСС рассказали, что кондиционеры в их компаниях выставили на более высокую температуру и в помещении иногда бывает жарковато.

На призывы властей откликнулся и бизнес: некоторые заведения перестраивают работу, чтобы проводить энергозатратные работы не в часы пиковой нагрузки, а магазины отключают вывески. На одном из рекламных экранов здания ALTA в районе Синдзюку, известном своими неоновыми вывесками, снижена яркость экрана, а трансляция рекламы периодически прерывается черным экраном с надписью "экономия энергии".

Для тех, кто экономит электричество, правительство разработал систему компенсаций.

"Сахалин-2" добавил опасений

Напряженности добавило решение России передать управление проектом "Сахалин-2" создаваемому российскому ООО. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем первом комментарии на тему заявил, что решение России не означает немедленного прекращения поставок в страну СПГ и сказал, что надо сначала изучить ситуацию и только потом принимать меры. Официальная реакция ограничивается такими высказываниями.

Несмотря на это, многие издания, в том числе Nikkei и Asahi со ссылками на правительственные источники сообщили, что в Токио опасаются прекращения поставок с "Сахалина-2". На них приходится большая часть российской доли в японском импорте СПГ, которая оценивается в 8,8%. Газета Yomiuri со ссылкой на источники пишет, что правительство намерено дать "решительный ответ", но пока не решило, в какой форме.

Усиление мер экономии

Управляющий директор Института экономики энергетики Кэн Кояма в связи с опасениями относительно энергобезопасности отметил, что в таких условиях Японии нужно подготовить кризисные меры, вроде ужесточения режима экономии электроэнергии, который действует в стране с 1 июля по сентябрь.

"Резкое сокращение поставок газа в Европу вызвало опасения по поводу снабжения в зимний период, и Японии тоже необходимо обеспокоиться в связи с нехваткой электроэнергии и ростом цен на газ. Предполагая различные сценарии рисков, необходима стратегия, включающая такие экстренные меры, как усиление сбережения электроэнергии и обеспечение ее источников", - написал Кояма в своем блоге на сайте газеты Nikkei, отметив также важность усиления мер по перезапуску АЭС.

Вместе с тем, по словам министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды, решения Москвы "не являются реквизицией", но Токио будет искать возможности снизить зависимость от России для укрепления своей энергобезопасности через диверсификацию поставок, в том числе из США и Австралии. Однако, как пишет деловая Nikkei, единственной альтернативой дешевому российскому газу, поставляемому по долгосрочным контрактам, могут быть только закупки более дорогого СПГ на спотовом рынке: это потребует дополнительных расходов до 2 трлн иен (около $14,8 млрд) в год.

Вместе с тем Хагиуда признал, что значимость поставок СПГ с "Сахалина-2" неизменно останется высокой.

Российская сторона неоднократно заявляла, что причиной роста цен на энергоресурсы являются не действия РФ, а введенные против нее санкции. Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что создание так называемого картеля покупателей для ограничения цен на российскую нефть приведет к дисбалансу рынка и росту ее стоимости.

Указ по "Сахалину-2"

В указе президента РФ Владимира Путина подчеркивается, что он принимается в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ в результате нарушения иностранными участниками проекта соглашения о разработке месторождений.