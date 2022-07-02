Кинокомпания Universal Pictures закроет свой офис в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании.

Фото: Universal Pictures Universal Pictures

По его данным, ряду кинотеатров отправлены письма, в которых сообщается, что компания прекратит деятельность в течение нескольких месяцев.

Это связано с тем, что «вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей», с которыми сталкиваются иностранные предприятия.

В марте голливудские студии Warner Bros., Universal, Disney, Sony и Paramount заявили, что временно останавливают прокат своих фильмов в России.