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1 час назад

Universal Pictures закроет свой офис в России

Майк Габриелян

Кинокомпания Universal Pictures закроет свой офис в России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании.

Universal Pictures закроет свой офис в России
Фото: Universal PicturesUniversal Pictures

По его данным, ряду кинотеатров отправлены письма, в которых сообщается, что компания прекратит деятельность в течение нескольких месяцев.

Это связано с тем, что «вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей», с которыми сталкиваются иностранные предприятия.

В марте голливудские студии Warner Bros., Universal, Disney, Sony и Paramount заявили, что временно останавливают прокат своих фильмов в России.

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Ранее сообщалось, что кинотеатры в российских регионах принимают решение сократить рабочее время или переходят на работу по выходным.

Компании,Walt Disney,Ikea,
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