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1 час назад

Глава Siemens Healthineers резко ответил на вопрос о деятельности в России

Илья Родин

Финансовый директор немецкой медицинской компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что фирма заботится об онкобольных детях и поэтому не может полностью уйти из России.

Немецкая компания оправдалась за работу в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Йохен Шмитц подчеркнул, что деятельность Siemens Healthineers в России не идет в противоречие с политикой Евросоюза, компания не допускает каких-либо нарушений. Он отметил, что продукты и услуги, «связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения», не подпадают под санкции.

Финансист уточнил также, что его подразделение работает преимущественно в рамках прежних договоров, не ищет клиентов. Кроме того, «новые проекты ограничены по масштабам».

Siemens выступил с заявлением по работе в России

На вопрос журналиста газеты, почему SH не уходит полностью с российского рынка, при том, что основная компания уже покинула его, Шмитц сказал, что на это влияют юридический и этический факторы.

По его словам, подразделение не может покинуть РФ потому, что нет правовой базы, которая позволила бы предприятию не выполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, этика не позволит компании оставить без лечения «больных раком российских детей».

Компании,Siemens,ЕС,
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