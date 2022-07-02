Немецкая компания оправдалась за работу в России

Финансовый директор немецкой медицинской компании Siemens Healthineers Йохен Шмитц заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что фирма заботится об онкобольных детях и поэтому не может полностью уйти из России.

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Йохен Шмитц подчеркнул, что деятельность Siemens Healthineers в России не идет в противоречие с политикой Евросоюза, компания не допускает каких-либо нарушений. Он отметил, что продукты и услуги, «связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения», не подпадают под санкции.

Финансист уточнил также, что его подразделение работает преимущественно в рамках прежних договоров, не ищет клиентов. Кроме того, «новые проекты ограничены по масштабам».

На вопрос журналиста газеты, почему SH не уходит полностью с российского рынка, при том, что основная компания уже покинула его, Шмитц сказал, что на это влияют юридический и этический факторы.