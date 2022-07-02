США грозит «огромная опасность» из-за одной российской компании

Конфиденциальность украинских и западных органов власти подверглась «огромной опасности» в связи с тем, что российская рекламная компания RuTarget несмотря на санкции продолжала получать от корпорации Google данные всех пользователей. Об этом заявили авторы отчета компании по анализу цифровой рекламы Adalytics.

«Насколько нам известно, они берут эти данные и объединяют их с 20 другими источниками данных, которые они получили бог знает откуда», — цитирует автора отчета Кшиштофа Франашека портал Business Insider. «Если в число других партнеров RuTarget по обработке данных входят российское правительство , разведка или киберпреступники, существует огромная опасность», — заявил он.

Согласно отчету, Google предоставлял подсанкционной российской компании доступ к данным, принадлежащим американцам и европейцам, включая действия пользователей на веб-сайтах, базирующихся на Украине. В Google уточнили, что RuTarget был заблокирован от использования или покупки своих рекламных продуктов, однако компания подтвердила, что Россия по-прежнему продолжала получать данные о пользователях и покупках рекламы от Google до 23 июня.