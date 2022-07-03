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35 минут назад

РБК: в России резко выросло производство шампанского

Газета.Ruиещё 1

Российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин в мае этого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат.

В России резко выросло производство шампанского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с маем 2021 года производство выросло на 39,3%, до 824 тыс. декалитров.

Производство начало постепенно расти с февраля этого года, когда прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал), в марте было увеличение на 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — 30% (до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.

Катализатором производства отечественных игристых вин могли стать трудности с импортом, заявил директор по развитию дистрибьютора Ladoga Дмитрий Исаченков.

В свою очередь исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин отметил, что дефицит ожидается в категории французского шампанского стоимостью от 3 тыс. руб. Все крупнейшие шампанские дома заявили, что поставлять в Россию они не будут, а они занимали порядка 80% рынка. Он добавил, что заменить эту категорию российским продуктом в тех же объемах, ценах и качестве невозможно.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков также признал, что полностью заменить иностранные вина в России не удастся. При этом он отметил, что импортер видит перспективу в поставках игристых вин из Армении и Грузии.

Компании,Андрей Ушаков,Росалкогольрегулирование,Росстат,
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