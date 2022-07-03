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2 часа назад

В России резко выросло производство шампанского

Илья Родин

Российские виноделы в мае 2022 года существенно увеличили производство игристых и шампанских вин. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство выросло на 39,3%. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

В России резко выросло производство шампанского
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что рост производства начался в феврале 2022 года (почти на 6%). В марте российские виноделы произвели на 20% больше, чем в прошлом году, в апреле почти на 30%. В общей сложности, количество произведенных вин увеличилось до 3,9 млн декалитров.

Эксперты подчеркнули, что российские виноделы стали наращивать темпы производства напитков на фоне резкого снижения импорта европейских, американских и австралийских вин. По их данным, за период с января по апрель текущего года, поставки в Россию упали на 45%, до 6,8 тыс. т. в натуральном выражении.

Директор по развитию дистрибьютора Ladoga Дмитрий Исаченков рассказал, что французское шампанское «стало просто дефицитом», в то время как другие зарубежные игристые вина по-прежнему, «хоть и с логистическими трудностями, пусть и сильно дороже», но поставляются в Россию.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин заявил, что в настоящее время основная проблема наблюдается в сегменте элитного шампанского из Франции. Он полагает, что российским производителям не удастся заменить эту категорию «в тех же объемах, ценах и качестве».

Компании,Росстат,
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