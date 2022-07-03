Какие компании займут место западных гигантов в России

Российская экономика переориентируется на азиатский рынок. К осени в стране откроются индийские магазины одежды, станет больше китайских автомобилей, появятся иранские стройматериалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В прошлом году товарооборот между Москвой и Дели стал рекордным — более 12 миллиардов долларов.

«Россия импортирует из Индии фармацевтическую продукцию, текстиль, патоку из сахарного тростника и ее производные», — рассказал президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Кроме того, на российский рынок могут выйти поставщик товаров для дома Maspar и модный бренд Killer Jeans. Сеть индийского дискаунтера Nagesh уже работает в девяти крупных российских городах и скоро откроется в десятом – Волгограде.

В России также может появиться индийская электроника, золотые украшения и бижутерия.

Китайские компании будут наиболее активны в сегментах электроники. Так, на место Apple могут прийти ZTE, Xiaomi, BBK Electronics. КНР может компенсировать нехватку легковых автомобилей и импортных запчастей. В июне компания Chery заявила о намерениях поставлять в Россию три модели бренда Omoda.

Активизировалось сотрудничество и с Ираном. Он будет импортировать сталь, а экспортировать автомобильные запчасти и газовые турбины.

«У них сильная собственная промышленность. Там производят автомобильные комплектующие, нефтехимию, есть строительно-отделочные материалы. Иранские лекарства идут в Россию по линии Pfizer и Sanofi — продажи составляют порядка 82 миллионов долларов», — рассказал гендиректор «РусИранЭкспо» Александр Шаров.

Эксперты считают, что к странам БРИКС могут подключиться африканские и латиноамериканские государства. Поменяется не только экономика России, а структура всей мировой торговли.

Тем не менее, перестроить экономическую модель не так просто. Число антироссийских запретов уже перевалило за восемь тысяч. С рынка ушли 58% западных компаний. Больше всего — британских, шведских и американских