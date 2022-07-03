Шольц предостерег от "социальной взрывчатки" в Германии

"Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка", - заявил он в воскресенье в интервью телеканалу ARD .

В субботу глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что потребители в Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ. По его мнению, из-за сокращения поставок по "Северному потоку" можно ожидать увеличение стоимости втрое.

"Газпром" 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по "Северному потоку" в настоящее время прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. Это ставит под угрозу цель ФРГ максимально заполнить газохранилища к зиме.