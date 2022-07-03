Миллиардер высмеял Байдена после его заявления о России

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал президента США Джо Байдена за «послание» к владельцам заправочных станций. По его мнению, такая просьба показывает некомпетентность политика в экономических вопросах. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Джо Байден потребовал от компаний, управляющих АЗС, как можно скорее снизить цены на бензин. Он подчеркнул, что это необходимо сделать, так как мир якобы находится в «глобальной опасности».

Джефф Безос в ответ на послание американского президента сообщил, что, по его мнению, в стране растет инфляция. Если Байден этого не понимает, то он либо заблуждается, либо показывает «глубокое непонимание базовой динамики рынка».