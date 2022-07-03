Миллиардер высмеял Байдена после его заявления о России

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос раскритиковал президента США Джо Байдена за «послание» к владельцам заправочных станций. По его мнению, такая просьба показывает некомпетентность политика в экономических вопросах. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Джо Байден потребовал от компаний, управляющих АЗС, как можно скорее снизить цены на бензин. Он подчеркнул, что это необходимо сделать, так как мир якобы находится в «глобальной опасности».
Джефф Безос в ответ на послание американского президента сообщил, что, по его мнению, в стране растет инфляция. Если Байден этого не понимает, то он либо заблуждается, либо показывает «глубокое непонимание базовой динамики рынка».
Ранее сообщалось, что американцы жестко отреагировали на призывы главы США к хозяевам бензоколонок. Они высмеяли Байдена и посоветовали ему быть логичным и последовательным в своих высказываниях.