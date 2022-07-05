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4 часа назад

IKEA открыла распродажу товаров в России

Lenta.ruиещё 10

Шведская IKEA — один из крупнейших продавцов и производителей мебели и товаров для дома — открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети, сообщает ТАСС.

IKEA открыла распродажу товаров в России
Фото: ТАССТАСС

Совершить покупки могут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Доставка будет осуществляться в пределах 50 километров от магазинов в перечисленных населенных пунктах.

Сеть распродает свои товары на официальном сайте.

Шведская IKEA объявила о полном уходе из России 15 июня. Компания решила продать четыре российских завода и сократить масштабы бизнеса в стране. Позже сеть Hoff заявила, что готова рассмотреть возможность покупки производственных и аренды торговых площадей IKEA.

Компании,Ikea,
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