IKEA открыла распродажу товаров в России

Шведская IKEA — один из крупнейших продавцов и производителей мебели и товаров для дома — открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Совершить покупки могут жители Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Самары и Уфы. Доставка будет осуществляться в пределах 50 километров от магазинов в перечисленных населенных пунктах.

Сеть распродает свои товары на официальном сайте.