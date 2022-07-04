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3 часа назад

Россиянам назвали дату финальной распродажи товаров IKEA

Елена Прошина

Онлайн-распродажа товаров IKEA стартует во вторник, 5 июля. Такую дату указали на официальном сайте российской сети магазинов.

Отмечается, что товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии. Доставка и самовывоз доступны только в тех городах, в которых есть магазинах IKEA — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

При этом доставка будет работать и на прилегающей к ним территории, но не более чем на 50 км от города. Грузы до пунктов выдачи заказов в других городах отправлять не будут.

Напомним, что изначально в IKEA хотели начать онлайн-распродажу 1 июля, однако позднее перенесли ее. 27 июня стартовала распродажа для сотрудников компании – они получили скидку в 15%.

Компании,Видео,Ikea,
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