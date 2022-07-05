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4 часа назад

"Газпром" захотел ограничить поставки СПГ ради устранения последствий валютной конкуренции

Газета.Ruиещё 1

«Газпром» решил вернуться к вопросу координирования экспорта российского трубопроводного газа и СПГ, чтобы сгладить последствия валютной конкуренции, которая появилась на рынке. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на заявление заместителя начальника департамента «Газпрома» Кирилла Полоуса.

«Газпром» захотел ограничить поставки СПГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли. Но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками», — отметил Полоус.

По его словам, регулирование можно произвести при помощи таможенной пошлины, а также добавления стимулов при направлении СПГ на восток, то есть в Азию. Кроме того, «Газпром» может стать координатором по освоению северных месторождений.

Независимый эксперт Александр Собко указал, что российский СПГ в Азии может вытеснить поставки из Катара или США. При этом возможны определенные изменения в ценах, так как может появиться возможность для поставок по трубопроводу в Европу, так как Азия будет покупать больше СПГ при более сниженных ценах. Однако остается много неопределенных факторов, так как неясно поведение самих продавцов СПГ и что будет делать «Газпром» с объемами продаж в Европу.

4 июля экономист Николай Кульбака заявил, что СПГ может стать альтернативным топливом для Германии, если Россия прекратит свои поставки.

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