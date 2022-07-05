«Газпром» захотел ограничить поставки СПГ

По его словам, регулирование можно произвести при помощи таможенной пошлины, а также добавления стимулов при направлении СПГ на восток, то есть в Азию. Кроме того, «Газпром» может стать координатором по освоению северных месторождений.

Независимый эксперт Александр Собко указал, что российский СПГ в Азии может вытеснить поставки из Катара или США. При этом возможны определенные изменения в ценах, так как может появиться возможность для поставок по трубопроводу в Европу, так как Азия будет покупать больше СПГ при более сниженных ценах. Однако остается много неопределенных факторов, так как неясно поведение самих продавцов СПГ и что будет делать «Газпром» с объемами продаж в Европу.