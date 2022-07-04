«Газпром» предложил принимать оплату за СПГ в рублях

«Газпром» предложил принимать оплату за экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в «недружественные страны» в рублях, пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы департамента компании Кирилла Полоуса во время выступления в Госдуме.

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Холдинг отметил появление валютной конкуренции между экспортом российского трубопроводного газа и СПГ, так как первый оплачивается рублями. В компании считают важным ввести механизм исключения такой конкуренции, отметил топ-менеджер.

«На наш взгляд, в текущих условиях, с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками, а именно приказ №172 президента России, разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение и сейчас, как никогда, такой механизм необходимо вводить», —сказал Полоус.

Он напомнил, что компания и раньше призывала правительство к созданию механизма координации экспорта трубопроводного газа и СПГ из России, однако до сих пор идея не была реализована. Одним из методов такой координации может стать таможенное регулирование. Необходимо создать экономические стимулы, чтобы газ направлялся не в западном, а в восточном направлении.

Европа, чьим основным поставщиком газа до недавних пор являлась Россия, стала активно закупать поставки СПГ по морю. В июне 2022 года благодаря экспорту СПГ США впервые в истории обошли Россию по поставкам газа в регион. Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль объяснил такое положение резким сокращением поставок со стороны «Газпрома».