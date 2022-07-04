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5 часов назад

В Германии сделали заявление о запуске «Северного потока-2»

Мария Иванова

Представитель немецкого Министерства экономики и защиты климата Беате Барон заявила, что газопровод «Северный поток-2» не сертифицирован и поэтому не может быть запущен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее брифинг.

Так Барон ответила на вопрос о том, может ли «Северный поток-2» заменить «Северный поток», поставки по которому упали.

Она отметила, что «Северный поток-2» не сертифицирован и «тем самым не допущен до эксплуатации».

В конце февраля после признания Россией ДНР и ЛНР Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2».

В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность», но в будущем судьбу газопровода оценят «трезво».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что инфраструктура «Северного потока-2» готова и «никуда не денется».

Цены на газ в Европе взлетели

В июне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод готов к работе и поставки в ЕС по нему можно запустить «хоть сейчас».

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