«Вкусно и Точка» ответила на сообщения о булках с плесенью и просрочке

Сеть «Вкусно и Точка», пришедшая на смену ресторанам «Макдоналдс» в России, ответила на сообщения клиентов о бургерах с плесенью, просрочке и голубях на лотках с булками. О принятых мерах пресс-служба компании рассказала РБК.

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Ранее в сети появились фотографии посетительницы ресторана «Вкусно и Точка» в столичном районе Хорошево-Мневники, которая обнаружила плесень на своем бургере. Позже очевидец снял на видео, как возле одного из кафе птицы облепили лотки с партией булок, которые планировалось использовать для приготовления блюд.

По словам представителя «Вкусно и Точка», компания уже связалась с производителем, чтобы выяснить обстоятельства появления плесени на бургерах. В пресс-службе подчеркнули, что компания соблюдает все необходимые правила хранения продукции и ее приготовления.

Комментируя инцидент с птицами, клюющими булки для бургеров на лотках, в сети объяснили, что на видео снят процесс разгрузки товара.

«Все верхние лотки с булками, независимо от наличия повреждений, списаны», — заявили в компании.