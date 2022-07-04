Новыми владельцами польских брендов в России стали бизнесмены из ОАЭ

Российская «дочка» польского ретейлера LPP SA, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сменила владельца, им стала компания Far East Services – FZCO, зарегистрированная в ОАЭ, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

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Согласно выписке из реестра, «Фар ист сервисиз-фзко» получила 95% и еще 5% отошли гендиректору LPP S.А. в России Анне Пилюгиной, передает РИА «Новости».

В мае сообщалось, что ретейлер одежды LPP продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России.