На сайте российского подразделения IKEA появилась форма для приобретения товаров на онлайн-распродаже через заявки, однако она не работает.

«Вы можете оставить заявку и наши специалисты помогут вам оформить заказ», — говорится на сайте.

При переходе на страницу формы появляется сообщение, что «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

Также в компании сообщили о действующих ограничениях на распродаже — нельзя купить более 70 товаров одного артикула, вес покупок не должен превышать 1 000 кг, а сумма покупки не может быть более 1 000 000 рублей.

Накануне сайт IKEA столкнулся с техническими проблемами после старта распродажи товаров со складов в России. Возможность онлайн-шоппинга оказалась временно недоступна.