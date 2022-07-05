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4 часа назад

"Ъ": Volvo Group планирует сократить сотрудников в России в течение года

Газета.Ruиещё 9

Volvo Group в течение года планирует сократить часть своих сотрудников в России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Volvo Group сократит штат сотрудников в России
Фото: ReutersReuters

«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — рассказали в компании.

Также в организации уточнили, что пока идет обсуждение масштабов сокращения. Кроме того, газете сообщили, что завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки.

Ранее «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложила привлечь к уголовной ответственности крупнейшие иностранные грузовые автоконцерны — Scania, Volvo, MAN, Mercedes и Iveco — а также взять под контроль комплекты запчастей к автомобилям этих марок, которые находятся в России.

28 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя шведского производителя грузовиков Volvo сообщало, что компания приостанавливает производство и продажи в России из-за событий на Украине.

Компании,
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