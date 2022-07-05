«Билайн» отключит Москву и Подмосковье от 3G

Оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») первым из крупных операторов откажется от стандарта связи 3G в Москве и Московской области. Частоты сохранятся только для голосовой связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

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К началу осени компания переведет используемые для 3G частоты в диапазоне 2,1 ГГц в LTE (4G), но сохранит для 3G полосу в диапазоне 900 МГц. Оставшаяся для 3G полоса пригодна только для голосовой связи. В компании объяснили это тем, что трафик 3G стабильно падает, а потребление LTE растет. Рефарминг позволит увеличить ёмкость сети передачи данных на 50%. До конца 2023 года оператор планирует отказаться от 3G в более чем 25 регионах России.

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Абонентам советуют проверить сим-карту, чтобы она подключалась к 4G, и задать приоритет стандарта LTE в настройках смартфона. Владельцам телефонов, которые используют только 3G придется менять своё устройство, чтобы получить доступ к мобильному интернету по LTE-технологии.

В МТС также продолжат перевод этого диапазона в Москве из 3G в LTE «по мере проведения модернизации сети». В прошлом году оператор провел рефарминг в диапазоне 2,1 ГГЦ в Санкт-Петербурге, он запланирован и в других регионах. Tele2 проводила перевод диапазона в Москве в 2021 году и продолжит эту работу «для поддержания нужной ёмкости сети в соответствии с темпами роста трафика». В «МегаФоне» также отметили, что проводят изменения по мере необходимости.

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов согласен, что третье поколение связи — первый кандидат на отключение в условиях дефицита емкости сетей. Однако, по его словам, операторы оставят GSM-сети для доступа к голосовой связи в удаленных местах, доступ же в интернет обеспечивается по LTE-сетям. По оценке гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, в Московском регионе меньше 3% смартфонов, поддерживающих только сети 3G, а в регионах — до 5%. Постоянно используют подобные смартфоны не более 1% абонентов мобильной связи.