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3 часа назад

Volvo сократит штат сотрудников в России

Елена Прошина

Компания Volvo Group намерена сократить часть работников в России в течение года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Volvo сократит штат сотрудников в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего в российских подразделениях компании работали более 1270 человек. Однако из-за начала военных действий на Украине и введения санкций ей придется сократить численность сотрудников. В настоящее время в офисе обдумывают масштабы сокращений.

«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — рассказали в компании.

Об окончательном уходе с рынка компания пока не принимала решение. Между тем, завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки.

По мнению автомобильного эксперта Владимира Беспалова, будущее российского бизнеса иностранных автоконцернов сейчас зависит не от них, а от политических решений властей ЕС

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Ранее сообщалось, что продажи Volvo Car AB в июне упали на 26,9% в связи с нехваткой автокомпонентов из-за локдаунов в Китае. Так, продажи в Европе сократились в 1,4 раза, до 16,039 тыс. единиц, в Китае - на 1,3%, до 16,468 тыс. единиц, в США - на 31,2%, до 8,434 тыс.

Компании,Владимир Беспалов,ЕС,
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