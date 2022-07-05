Volvo сократит штат сотрудников в России

Компания Volvo Group намерена сократить часть работников в России в течение года. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Всего в российских подразделениях компании работали более 1270 человек. Однако из-за начала военных действий на Украине и введения санкций ей придется сократить численность сотрудников. В настоящее время в офисе обдумывают масштабы сокращений.

«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — рассказали в компании.

Об окончательном уходе с рынка компания пока не принимала решение. Между тем, завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки.

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