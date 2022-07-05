Volvo сократит штат сотрудников в России

Компания Volvo Group намерена сократить часть работников в России в течение года. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Всего в российских подразделениях компании работали более 1270 человек. Однако из-за начала военных действий на Украине и введения санкций ей придется сократить численность сотрудников. В настоящее время в офисе обдумывают масштабы сокращений.
«Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года», — рассказали в компании.
Об окончательном уходе с рынка компания пока не принимала решение. Между тем, завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки.
По мнению автомобильного эксперта Владимира Беспалова, будущее российского бизнеса иностранных автоконцернов сейчас зависит не от них, а от политических решений властей ЕС
Ранее сообщалось, что продажи Volvo Car AB в июне упали на 26,9% в связи с нехваткой автокомпонентов из-за локдаунов в Китае. Так, продажи в Европе сократились в 1,4 раза, до 16,039 тыс. единиц, в Китае - на 1,3%, до 16,468 тыс. единиц, в США - на 31,2%, до 8,434 тыс.