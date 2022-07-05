Норвежская компания Equinor 5 июля остановила работу трех нефтяных месторождений из-за забастовок своих сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о месторождениях Гудрун, Южный Осеберг и Восточный Осеберг в Северном море.

Лидер профсоюза Lederne Аудун Ингвартсен сообщил агентству, что в результате забастовок сократится добыча и нефти, и газа.

Рабочие требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать растущую инфляцию.

На следующий день, 6 июля, к забастовке планируют присоединиться работники еще трех месторождений.

По оценке Equinor, 5 июля добыча нефти и газа упадет на 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, из которых на добычу газа приходится 27,5 тыс. баррелей. Затем 6 июля добыча газа сократится до 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

К выходным суточная добыча газа в стране может упасть на 25 процентов, нефти - на 15 процентов.