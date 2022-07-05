Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
3 часа назад

В Норвегии остановили работу нефтяных месторождений из-за забастовки

Мария Иванова

Норвежская компания Equinor 5 июля остановила работу трех нефтяных месторождений из-за забастовок своих сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о месторождениях Гудрун, Южный Осеберг и Восточный Осеберг в Северном море.

Лидер профсоюза Lederne Аудун Ингвартсен сообщил агентству, что в результате забастовок сократится добыча и нефти, и газа.

Рабочие требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать растущую инфляцию.

На следующий день, 6 июля, к забастовке планируют присоединиться работники еще трех месторождений.

Цены на газ в Европе взлетели

По оценке Equinor, 5 июля добыча нефти и газа упадет на 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, из которых на добычу газа приходится 27,5 тыс. баррелей. Затем 6 июля добыча газа сократится до 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

К выходным суточная добыча газа в стране может упасть на 25 процентов, нефти - на 15 процентов.

Забастовки проходят на фоне роста цен на газ в Европе. Утром 5 июля цены оказались выше $1,8 тыс. за тысячу кубометров впервые с начала марта.

Компании,Видео,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители