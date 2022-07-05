«Норникель» и «Русал» вернулись к идее объединения компаний

«Норникель» и UC Rusal вернулись к обсуждению идеи слияния, которая может быть выгодна обеим компаниям. Об этом в интервью РБК заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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Бизнесмен напомнил, что еще в 2007 году после приобретения 25% акций «Норникеля» UC Rusal обсуждалась идея слияния. Однако затем руководство компаний отказалось от нее.

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«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между «Норникелем» и UC Rusal как альтернативу продления соглашения. Нами была переосмыслена [идея об объединении]. И я направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения», - пояснил Потанин.

По его словам, «Норникель» изначально отрицательно относился к этой идее, так как у двух компаний «разные конкурентные преимущества» и не было перспектив производственной синергии. Однако сейчас объединение позволит создать «национального чемпиона».

«Сейчас появились другие факторы, из-за которых я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и «Норникеля». Это устойчивость, это «зеленая» повестка. UC Rusal является компанией, которая производит наиболее «зеленый» алюминий из всех других компаний. «Норильский никель» тоже делает большие усилия в этом направлении и производит никель, палладий для батареек для будущей зеленой экономики», - пояснил Владимир Потанин.

Он также заявил о необходимости «диверсифицировать акционерный состав», что даст дополнительную устойчивость против санкций.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.