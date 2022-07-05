В IKEA прокомментировали сбой на сайте в день распродажи

На сайте IKEA проводятся подготовительные работы перед финальной онлайн-распродажей. Как сообщает URA.RU, старт распродажи временно перенесен.
«Мы ожидаем открытие продаж сегодня, в данный момент ведутся подготовительные работы, о старте будет сообщено на сайте», — заявили представители IKEA.
Напомним, что сегодня, 5 июля, в России должна стартовать распродажа товаров в магазинах IKEA. Она будет действовать до тех пор, пока запасы в точках не закончатся. Доставка доступна лишь в 11 городах, в которых присутствуют магазины сети, а также на прилегающей к ним территории, но не более чем на 50 км от города.
С утра посетители столкнулись с сбоями в работе как сайта, так и приложения IKEA. Кроме того, наблюдаются сложности в работе колл-центра — дозвониться проблематично из-за огромных очередей.