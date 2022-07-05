В IKEA прокомментировали сбой на сайте в день распродажи

Напомним, что сегодня, 5 июля, в России должна стартовать распродажа товаров в магазинах IKEA. Она будет действовать до тех пор, пока запасы в точках не закончатся. Доставка доступна лишь в 11 городах, в которых присутствуют магазины сети, а также на прилегающей к ним территории, но не более чем на 50 км от города.