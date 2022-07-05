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1 час назад

В IKEA прокомментировали сбой на сайте в день распродажи

Елена Прошина

На сайте IKEA проводятся подготовительные работы перед финальной онлайн-распродажей. Как сообщает URA.RU, старт распродажи временно перенесен.

«Мы ожидаем открытие продаж сегодня, в данный момент ведутся подготовительные работы, о старте будет сообщено на сайте», — заявили представители IKEA.

Напомним, что сегодня, 5 июля, в России должна стартовать распродажа товаров в магазинах IKEA. Она будет действовать до тех пор, пока запасы в точках не закончатся. Доставка доступна лишь в 11 городах, в которых присутствуют магазины сети, а также на прилегающей к ним территории, но не более чем на 50 км от города.

IKEA окончательно уходит из России

С утра посетители столкнулись с сбоями в работе как сайта, так и приложения IKEA. Кроме того, наблюдаются сложности в работе колл-центра — дозвониться проблематично из-за огромных очередей.

Компании,Видео,Ikea,
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