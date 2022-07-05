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4 часа назад

В «Молдовагазе» нашли «плохое» и «очень плохое» решения по газу

Елена Прошина

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал о своем видении решений проблем, связанных с повышением тарифов за газ. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал TV8.

По его мнению, стоимость природного газа в мире продолжит расти, поэтому нельзя тянуть с повышением тарифов в Молдавии.

«У нас два решения — одно плохое, другое — очень плохое. Плохое решение — мы повышаем тариф, еще хуже решение — повышаем его и копим новые долги», — заявил Чебан.

Он напомнил, что в настоящее время в стране и так действует повышенный тариф. Из-за этого растут долги граждан, так как им тяжело платить по счетам. Осенью ожидается очередное повышение тарифов, поэтому ситуация усложнится, и населению будет еще сложнее оплачивать счета. В настоящее время, потребители газа уже задолжали компании около $4 млн. При отказе повысить тариф эта сумма будет расти.

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Ранее компания «Молдовагаз» попросила регулятора повысить с 1 июля тариф на газ с 18,6 леев до 24 леев (с 54 до 70 рублей) за кубометр. При этом Чебан заявлял, что компания не требует возмещения потерь. Однако если тариф не будет пересмотрен, к текущей сумме долга в $130 млн в ближайшее время прибавится еще $7 млн.

Компании,Видео,Вадим Чебан,
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