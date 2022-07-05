Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал о своем видении решений проблем, связанных с повышением тарифов за газ. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на телеканал TV8.

По его мнению, стоимость природного газа в мире продолжит расти, поэтому нельзя тянуть с повышением тарифов в Молдавии.

«У нас два решения — одно плохое, другое — очень плохое. Плохое решение — мы повышаем тариф, еще хуже решение — повышаем его и копим новые долги», — заявил Чебан.

Он напомнил, что в настоящее время в стране и так действует повышенный тариф. Из-за этого растут долги граждан, так как им тяжело платить по счетам. Осенью ожидается очередное повышение тарифов, поэтому ситуация усложнится, и населению будет еще сложнее оплачивать счета. В настоящее время, потребители газа уже задолжали компании около $4 млн. При отказе повысить тариф эта сумма будет расти.