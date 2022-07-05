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3 часа назад

«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей

Lenta.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разово повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 416 миллиардов рублей в месяц или на 1,248 триллиона рублей суммарно за период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

Теперь компания обязана отдать более триллиона рублей в российский бюджет. Минфин ранее заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе.

По оценкам экспертов, дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 миллиарда рублей. Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании.

Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

30 июня стало известно, что акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Акции «Газпрома» упали из-за этого на треть. Между тем биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 5 июля впервые с начала марта превысили 1800 долларов за тысячу кубометров.

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