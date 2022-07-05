«Газпром» обязали отдать более триллиона рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон, который разово повышает налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома» на 416 миллиардов рублей в месяц или на 1,248 триллиона рублей суммарно за период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года.

Теперь компания обязана отдать более триллиона рублей в российский бюджет. Минфин ранее заявил, что инициатива объясняется высокими ценами на газ в Европе.

По оценкам экспертов, дополнительные расходы снизят чистую прибыль компании в этом году на 323 миллиарда рублей. Еще в феврале Минфин утверждал, что не будет повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордную прибыль компании.