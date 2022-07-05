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2 часа назад

Стал известен новый владелец магазинов Cropp и Reserved в России

Алиса Селезнёва

Основным владельцем российского подразделения польского компании LPP SA, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, стала зарегистрированная в ОАЭ «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО». Об этом пишет «Коммерсант».

После начала спецоперации на Украине LPP Group остановила поставки продукции в РФ, отказалась от новых инвестиций и закрыла магазины. Позднее появилась информация, что подразделение польской компании будет продано китайскому консорциуму. А магазины марки открылись под новыми названиями RE (бывший Reserved), CR (Cropp), CUH (Sinsay), XC (House).

Согласно записи в ЕГРЮЛ от 30 июня, новым владельцем ООО «РЕ Трэйдинг» — российского подразделения LPP - стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО». Ей принадлежит 95%. Собственником еще 5% стала гендиректор российского представительства LPP Анна Пилюгина.

При этом журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила со ссылкой на корпоративное письмо, что новым владельцем группы является теперь китайская компания FES Retail.

Компания «РЕ Трэйдинг» была зарегистрирована в 2012 году, Пилюгина занимает пост генерального директора с 2013 года. В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 52,8 млрд рублей, выручка — 4,8 млрд рублей, отмечает Forbes.

IKEA окончательно уходит из России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А с российского рынка начали уходить крупные западные компании.

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