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2 часа назад

Bloomberg: банк Unicredit рассматривает выход из России с возможностью вернуться

ТАСС

Итальянский банк Unicredit рассматривает варианты продажи своего российского подразделения, которые позволили бы снова его приобрести, если геополитическая ситуация стабилизируется. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Unicredit рассматривает выход из РФ с возможностью вернуться
Фото: ТАССТАСС

По его данным, компания уже потеряла порядка $1,85 млрд, и гендиректор активно ищет способы сократить дальнейшие потери. Возможные покупатели могут найтись в Китае, Турции и Индии, уточняют в агентстве.

Bloomberg отмечает, что в банке отказались комментировать ситуацию.

По оценкам агентства, на данный момент российское подразделение банка содержит штат из порядка 4 тыс. работников и обслуживает около 1,5 тыс. корпоративных клиентов.

Компании,
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