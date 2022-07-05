Unicredit рассматривает выход из РФ с возможностью вернуться

Итальянский банк Unicredit рассматривает варианты продажи своего российского подразделения, которые позволили бы снова его приобрести, если геополитическая ситуация стабилизируется. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

По его данным, компания уже потеряла порядка $1,85 млрд, и гендиректор активно ищет способы сократить дальнейшие потери. Возможные покупатели могут найтись в Китае, Турции и Индии, уточняют в агентстве.

Bloomberg отмечает, что в банке отказались комментировать ситуацию.