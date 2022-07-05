В Польше раскрыли судьбу связанных с РФ компаний

Совет министров Польши 5 июля принял проект поправок, разрешающий вводить принудительное управление на связанных с РФ предприятиях, попавших под санкции. Как сообщает Polsat News, польские власти допускают проведение экспроприации в некоторых случаях.

Речь идет о поправках к законопроекту о санкциях, введенных против российских бизнесменов и их польских дочерних компаний.

В санкционный список Польши входят 16 физических лиц и 35 субъектов хозяйствования. Под санкции, в частности, попали структуры Faberlic и польская сеть «Спортмастера» Go Sport.

«Коммерсант» писал, что в Польше у Faberlic есть фабрики, которые производят товары для российского рынка.

Принятые поправки позволят вводить на предприятиях из санкционного списка принудительное управление с целью продажи.

«Субъекты смогут продолжать свою деятельность, но под принудительным управлением. Целью принудительного управления будет подготовка этих объектов к продаже», - заявили в польском правительстве.

Компании, созданные работниками этого субъекта, будут иметь преимущественное право покупки.