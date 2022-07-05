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2 часа назад

В Польше раскрыли судьбу связанных с РФ компаний

Мария Иванова

Совет министров Польши 5 июля принял проект поправок, разрешающий вводить принудительное управление на связанных с РФ предприятиях, попавших под санкции. Как сообщает Polsat News, польские власти допускают проведение экспроприации в некоторых случаях.

В Польше раскрыли судьбу связанных с РФ компаний
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о поправках к законопроекту о санкциях, введенных против российских бизнесменов и их польских дочерних компаний.

В санкционный список Польши входят 16 физических лиц и 35 субъектов хозяйствования. Под санкции, в частности, попали структуры Faberlic и польская сеть «Спортмастера» Go Sport.

«Коммерсант» писал, что в Польше у Faberlic есть фабрики, которые производят товары для российского рынка.

Принятые поправки позволят вводить на предприятиях из санкционного списка принудительное управление с целью продажи.

«Субъекты смогут продолжать свою деятельность, но под принудительным управлением. Целью принудительного управления будет подготовка этих объектов к продаже», - заявили в польском правительстве.

Компании, созданные работниками этого субъекта, будут иметь преимущественное право покупки.

«В исключительных случаях, когда этого требуют интересы государства, можно будет экспроприировать нынешнего владельца за компенсацию. Конституция допускает такой инструмент», - подчеркнули в правительстве.

Компании,Коммерсант,
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