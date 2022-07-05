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2 часа назад

Стало известно о планах UniCredit выкупить обратно российскую «дочку»

Алиса Селезнёва

Итальянская группа UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, которая позволит выкупить обратно дочернюю компанию в случае стабилизации геополитической ситуации. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

Unicredit рассматривает выход из РФ с возможностью вернуться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источников издания, компания изучает несколько возможных вариантов продажи российского актива. В том числе и тот, который позволит выкупить его обратно.

UniCredit уже зарезервировал 1,85 млрд евро под риски бизнеса в России. Однако глава UniCredit Андреа Орчел ищет возможности уменьшить убытки.

Этот подход контрастирует с действиями французской группы Societe Generale, которая потеряла около 3 млрд евро, согласившись продать свой российский бизнес, отмечает издание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. С российского рынка начали уходить крупные западные компании, как производители одежды и мебели, так и кредитные организации и фирмы, действующие в сфере логистики.

Компании,Андреа Орчел,Владимир Путин,ЕС,
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