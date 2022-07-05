Unicredit рассматривает выход из РФ с возможностью вернуться

Итальянская группа UniCredit рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через структуру, которая позволит выкупить обратно дочернюю компанию в случае стабилизации геополитической ситуации. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.

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По информации источников издания, компания изучает несколько возможных вариантов продажи российского актива. В том числе и тот, который позволит выкупить его обратно.

UniCredit уже зарезервировал 1,85 млрд евро под риски бизнеса в России. Однако глава UniCredit Андреа Орчел ищет возможности уменьшить убытки.

Этот подход контрастирует с действиями французской группы Societe Generale, которая потеряла около 3 млрд евро, согласившись продать свой российский бизнес, отмечает издание.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».