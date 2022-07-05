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1 час назад

Сеть KFC в России сменит владельца

Lenta.ruиещё 10

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать продажу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю. Когда заведения сменят владельца, компания планирует полностью покинуть страну, следует из сообщения на ее сайте.

Владелец брендов KFC и Pizza Hut сообщил о продаже ресторанов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это основывается на предшествующих мерах компании по приостановке деятельности всех принадлежащих компании ресторанов, приостановке инвестиций и мер по развитию», — уточняется в публикации.

Также сообщается, что передача права собственности на все активы франшизы Pizza Hut уже завершилась в прошлом месяце, новый владелец запустил процесс ребрендинга заведений в ключе «концепции, не связанной с Yum».

О временном прекращении работы 70 ресторанов KFC в России корпорация из США объявила в марте. Также объявлено о скором завершении работы над прекращением всех операций ресторанов Pizza Hut в России. При том большинство из точек под брендом KFC принадлежат на правах франшизы российским партнерам.

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