Владелец брендов KFC и Pizza Hut сообщил о продаже ресторанов в России

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать продажу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю. Когда заведения сменят владельца, компания планирует полностью покинуть страну, следует из сообщения на ее сайте.

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«Это основывается на предшествующих мерах компании по приостановке деятельности всех принадлежащих компании ресторанов, приостановке инвестиций и мер по развитию», — уточняется в публикации.

Также сообщается, что передача права собственности на все активы франшизы Pizza Hut уже завершилась в прошлом месяце, новый владелец запустил процесс ребрендинга заведений в ключе «концепции, не связанной с Yum».