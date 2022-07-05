«KFC никуда не уйдёт, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды "сверху". При всём желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут. "Бургер Кинг" пока ничего не объявлял, и я очень сомневаюсь, что он тоже уйдёт. У нашего российского "Бургер Кинга" российские корни, он куплен россиянами, поэтому возможна та же ситуация, как и с KFC. Если будет принято решение о закрытии "Бургер Кинга", то, скорее всего, это вызовет сопротивление операторов», — рассказывал Миронов.