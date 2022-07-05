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56 минут назад

Российский бизнес KFC продадут местным инвесторам

Секрет Фирмыиещё 9

Компания Yum! Brands, которая владеет брендом KFC, намерена продать российский бизнес местной компании. Переговоры о передаче права собственности на операционную систему и франшизу находятся в «продвинутой стадии».

Ранее Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut российским инвесторам. Они уже занимаются ребрендингом ресторанов. Как отметили в Yum! Brands, решение основано на «предыдущих действиях по приостановке работы всех принадлежащих компании ресторанов, прекращению всех инвестиций и усилий по развитию бизнеса».

После завершения продажи KFC компания намерена полностью уйти из России. Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил , что сеть быстрого питания KFC не сможет покинуть российский рынок, так как она работает в стране по франшизе. Это же, по его словам, касается «Бургер Кинга».

«KFC никуда не уйдёт, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды "сверху". При всём желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут. "Бургер Кинг" пока ничего не объявлял, и я очень сомневаюсь, что он тоже уйдёт. У нашего российского "Бургер Кинга" российские корни, он куплен россиянами, поэтому возможна та же ситуация, как и с KFC. Если будет принято решение о закрытии "Бургер Кинга", то, скорее всего, это вызовет сопротивление операторов», — рассказывал Миронов.

Ещё одна сеть ресторанов быстрого питания — «Макдоналдс» — перестала работать в России 14 марта, закрыв все 850 ресторанов. 16 мая компания продала активы новому владельцу — предпринимателю Александру Говору. Он уже работал с «Макдоналдсом» и развивал по франшизе 25 ресторанов в Сибири. 12 июня бывшие рестораны «Макдоналдс» начали открывать в России под новым брендом — «Вкусно — и точка».

Компании,Видео,Александр Говор,Сергей Миронов,McDonald's,
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