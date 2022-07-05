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3 часа назад

Магазины re:Store начали продажу iPhone и MacBook, ввезенных по параллельному импорту

ТАССиещё 4

Сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, которая ввезена по схеме параллельного импорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В России возобновились продажи техники Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сеть магазинов re:Store делает все возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook", - пояснили в компании.

В начале мая Минпромторг РФ опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые будут доступны для параллельного импорта. В него вошли самые разные предметы: от растений до лекарств, от мыла до оружия. В части техники и электроники в перечень включена продукция таких брендов, как Siemens, Panasonic, Apple, Intel, Samsung, Dyson, Electolux, GoPro, Asus, JBL, Logitech и многих других.

Крупнейшие российские маркетплейсы - Wildberries, Ozon и "Яндекс.Маркет" - заявили о готовности работать с товарами, ввезенными по схеме параллельного импорта.

Компании,Siemens,Intel,Минпромторг,Apple,
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