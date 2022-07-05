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3 часа назад

Сайт IKEA оказался недоступен

Lenta.ru

Сайт шведского мебельного магазина IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи в России и в итоге оказался недоступен для покупателей. Об этом сообщается на официальном сайте магазина.

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — говорится в сообщении на главной странице магазина.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в компании сообщил, что проблемы с распродажей IKEA в России произошли из-за сотрудников украинских и польских филиалов. Согласно предположениям, они якобы начали блокировать серверы, чтобы российские покупатели не могли сформировать корзины.

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Из-за сбоя в день распродажи на сайте можно было указать ожидаемый регион доставки, посмотреть различные категории товаров, однако при попытке добавить выбранную позицию в корзину появлялось окно с ошибкой. Позже депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что за нарушение прав потребителей из-за срыва распродажи IKEA необходимо оштрафовать.

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