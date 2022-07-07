На сайте IKEA возобновилась онлайн-распродажа

Желающие приобрести товары IKEA в России на онлайн-распродаже снова могут добавить товары в корзину. В этом убедился в четверг корреспондент ТАСС.
Ранее на сайте компании значилось следующее сообщение:
"Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно".
Ранее источник, близкий к компании IKEA в России, сообщил ТАСС, что сайт компании искусственно "обваливали" конкуренты. При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке.
Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечалось в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте было временно недоступно. Там также заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.
Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать.