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3 часа назад

На сайте IKEA возобновилась онлайн-распродажа

ТАССиещё 4

Желающие приобрести товары IKEA в России на онлайн-распродаже снова могут добавить товары в корзину. В этом убедился в четверг корреспондент ТАСС.

На сайте IKEA возобновилась онлайн-распродажа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее на сайте компании значилось следующее сообщение:

"Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно".

Ранее источник, близкий к компании IKEA в России, сообщил ТАСС, что сайт компании искусственно "обваливали" конкуренты. При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке.

Сайт IKEA в России атаковали хакеры

Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечалось в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте было временно недоступно. Там также заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать.

Компании,Ikea,
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